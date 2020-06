Vente OM : Boudjellal, pointé du doigt pour sa communication !

Franc et direct dans ses récentes déclarations, Mourad Boudjellal ne s’est pas fait que des amis en évoquant le projet de rachat du club. Gervais Martel, ancien président du RC Lens n’a pas vraiment apprécié.

Cela fait maintenant deux jours que les informations, rumeurs, démentis et déclarations sur la vente de l’Olympique de Marseille ont refait surface.

700 millions d’euros, ça me semble énorme. J’y crois à moitié — MARTEL

Le projet de rachat dont Mourad Boudjellal fait parti aura fait couler de l’encre et réagir certains acteurs du football. Ce samedi, c’est Gervais Martel, ancien président du RC Lens qui s’est exprimé sur RTL. Il n’a pas apprécié la communication de celui qui incarne le projet.

« C’est surprenant. Si on veut racheter l’OM, on se fait discret sur l’opération. McCourt a déjà démenti plusieurs fois la vente éventuelle de l’OM. On ne commence pas à annoncer dans la presse à quel moment ça va être repris. Je suis sidéré de voir tout cela, je me pose beaucoup de questions. Je n’ai pas à juger ce que fait l’ex-président du Rugby Club Toulonnais, mais je suis extrêmement surpris sur la forme et par la façon de communiquer. 700 millions d’euros, ça me semble énorme. J’y crois à moitié. (…) On savait très bien que le football français allait attirer de plus en plus d’investisseurs étrangers avec les droits TV qui augmentent. C’est plus intéressant aujourd’hui d’investir en France qu’il y a six ou sept ans. Des gens peuvent investir sans avoir de culture footballistique, ce qui est un peu embêtant. Nous à Lens on a un investisseur qui s’est tout de suite investi dans le club (Joseph Oughourlian), c’est essentiel. Quand un investisseur se trouve à plusieurs milliers de kilomètres, c’est là que ça peut devenir inquiétant »

Gervais Martel – Source : RTL