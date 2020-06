Vente OM : Boudjellal pourrait être accompagné d’un homme qui connait très bien le club !

Mourad Boudjellal est au cœur d’un projet de rachat, avec comme objectif de devenir le PDG du club marseillais. Il affirme dans une conférence de presse, son souhait d’intégrer Louis Acariès dans le projet…

Dans une conférence de presse diffusée sur Azur Tv, Mourad Boudjellal a donné des précisions sur le projet de rachat de l’OM. Il affirme avoir demandé à Louis Acaries de le rejoindre dans cette aventure « pharaonique »…

J’aimerais bien que Louis Acaries me rejoigne — Boudjellal

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Thauvin l’a en travers de la gorge »

« J’ai commencé a proposer certains noms qui me plaisent bien, j’ai proposé a quelqu’un d’assez emblématique de me rejoindre, parce que c’est lui qui a fait venir Pape Diouf à l’OM. J’aimerais bien que Louis Acariès me rejoigne car avec Pape Diouf il avait fait du bon boulot. » Mourad Boudjellal – source: Azur TV (26/06/2020)