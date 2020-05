Vente OM : Budget mercato, Vélodrome, prix…De nouvelles rumeurs concernant le rachat du club par Al-Walid Ben Talal !

Les racheteurs saoudiens ne voudraient pas seulement l’Olympique de Marseille : ils voudraient également le Vélodrome ! La somme avoisinerait les 250 millions d’euros mais pour le moment, ça en est au stade des négociations…

Cette rumeur d’une probable vente de l’Olympique de Marseille prend de l’ampleur chaque jour depuis l’annonce de Tutto Mercato Web.

Ce samedi soir, le rédacteur en chef du média italien a de nouveau animé les réseaux sociaux. Sur son compte twitter, l’ancien journaliste de RMC a livré de nouvelles informations.

« Les négociations avec Al-Walid Ben Talal our acheter l’OM ont débuté. Cela débuterait à une somme de 250 millions d’euros. Au coeur des négociations : le Vélodrome que l’administration ne souhaite pas vendre. En cas d’accord entre les parties et sans le fair play financier, un budget maximal pour le mercato serait prêt »

Marco Conterio – Source : Twitter

