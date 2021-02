Vente OM : Campos, 480M€, augmentation du capital, Macron… Canal+ donne des détails

La folie de la Vente OM semble bien être repartie. Le journaliste de Canal+ Matthias Manteghetti donne des détails via son compte twitter.

Matthias Manteghetti, qui annonce que Infosport+ et Canal+ vont donner des détails, livre ses informations. Il précise que le montant de vente serait proche de 480M€, que Campos ferait partie du projet, que le Vélodrome pourrait changer de nom dans le cadre de son rachat et que Macron a joué un rôle. A suivre…

« A suivre toute la journée sur IS+ et Canal+, nos infos et détails sur la Vente OM : Montant de la vente approcherait les 480M€(McCourt en espérait 600). Augmentation de capital 2020 : chapeautée par les repreneurs. L.Campos ferait partie du projet. Il est à Marseille. E.Macron a participé aux discussions, via JHE qui veut aller «au bout». Intérêts de la 🇫🇷 via port Fos-Marseille, échanges avec Moyen-Orient. Achat stade et changement de nom à côté de Vélodrome (DP World(?)qui deviendrait principal sponsor). Annonce proche. » Matthias Manteghetti – source : Twitter (05/02/2021)

