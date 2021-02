Vente OM : Campos va parler de son avenir, les supporters marseillais enflamment les réseaux sociaux !

Ce vendredi, le nom de Luis Campos a été cité par Canal + dans le projet de la vente de l’Olympique de Marseille. Ce mardi, Manu Lonjon affirme qu’il s’exprimera sur son avenir dans les 48h.

Dès la semaine dernière, le nom de Luis Campos a été cité à l’Olympique de Marseille. En effet, il aurait été aperçu à l’aéroport de Marignane dans la journée du samedi 30 janvier 2021… Canal + a remis une pièce dans la machine vendredi 5 février lors des dernières annonces de la chaîne concernant la vente du club. La directeur sportif ferait partie du projet et était à Marseille.

A suivre toute la journée sur IS+ et Canal+, nos infos et détails sur la #VenteOM :

-Montant de la vente approcherait les 480M€(McCourt en espérait 600).

-Augmentation de capital 2020 : chapeautée par les repreneurs.

-L.Campos ferait partie du projet. Il est à Marseille. #OM 1/2

