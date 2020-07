Vente OM : Ce médiatique fan du PSG emballé par l’option Boudjellal président…

Mourad Boudjellal s’est engagé sur le projet de rachat de l’OM avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Alors que ce projet suscite bon nombre de critiques, un fan du PSG valide totalement l’idée du rachat.

Invité de l’émission Team Duga sur RMC, Michael Youn, fan absolu du Paris Saint-Germain, s’est exprimé sur le possible rachat de l’OM. Et pour lui ce serait bon pour la concurrence au sein de la Ligue 1 qui voit le PSG survolé le championnat chaque année de plus en plus fort…

Boudjellal est brillant — Youn

« Ce serait super ! Plus il y a d’équipes fortes, plus le championnat est attractif, plus c’est agréable de regarder les matchs. Là je ne vois pas la chose en tant que supporter du PSG, mais en tant qu’amoureux du football français. Maintenant c’est une vraie partie de Poker Menteur, je n’ai pas tout compris mais j’ai l’impression que tout le monde ment, tout le monde avance à couvert. On ne sait pas vraiment s’il y a eu une proposition chiffrée, on ne sait pas si McCourt est vendeur. Si on lui fait une belle proposition il vendra. En tout cas, il faut se dépêcher car ça va faire du mal à l’équipe. Les supporters vont nourrir des frustrations et c’est dommage. Boudjellal est brillant c’est quelqu’un de passionnant et passionné. Il sait faire avec le sport professionnel. » Michael Youn – Source : RMC (29/06/2020)