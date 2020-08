Vente OM : « Ce projet de rachat a beaucoup perdu en crédibilité »

Extrait DFM. Invité à revenir sur le projet de rachat du club mené par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Aerts appelle à la prudence. Pour lui, ce projet devient difficilement lisible.

Quelques semaines après avoir claqué la porte du projet, Mourad Boudjellal a fait son retour avec Mohamed Ayachi Ajroudi. L’ancien boss du RCT ne perd pas espoir de racheter le club. Pour Mourad Aerts, ce retour est à prendre avec prudence. Ce projet de rachat va devoir se refaire une crédibilité.

Lorsque des infos sortent, on va attendre, et être très prudents — Mourad

« Ce projet de rachat de l’OM par Ajroudi a beaucoup perdu en crédibilité, depuis plusieurs semaines. Tout ça à cause d’une communication désastreuse et de choses qui n’ont pas paru sérieuses. Maintenant, lorsque des infos sortent, on va attendre. On va vraiment être très prudents, parce que comme tout un chacun, on apprend de nos erreurs. Des moments où on s’est dit « ah ben ça, ça a l’air d’être sérieux » et qu’après on voit que ce n’est pas concret, qu’il y a des communiqués bizarres, de plus en plus de conseillers et d’avocats… Mais on ne voit pas de trucs concrets. Franchement, on va attendre. Que l’OM soit dans une situation financière désastreuse, on le sait, on l’a dit et répété… Qu’est-ce qu’on va dire de plus ? »

Mourad Aerts. Source : Débat Foot Marseille – 24/08/2020

POUR VOIR, OU REVOIR EN INTÉGRALITÉ NOTRE DERNIÈRE ÉMISSION DÉBAT FOOT MARSEILLE