Vente OM : « Ce projet de rachat a perdu toute crédibilité »

Extrait du SAV Live de ce mercredi. Pour Mourad Aerts, le projet de rachat de l’OM, par Mohamed Ayachi Ajroudi, a perdu toute crédibilité. En cause : sa stratégie de communication !

Bien que toujours d’actualité, le projet de rachat de l’OM, par Mohamed Ayachi Ajroudi, est difficile à suivre. Le clan du Tunisien ne cesse de communiquer, mais cette stratégie n’est pas du gout de l’OM, qui a choisi de les assigner en justice. Cette stratégie a fait naître des doutes sur la capacité d’Ajroudi à racheter le club. Pour Mourad Aerts ces doutes sont légitimes. Néanmoins, notre journaliste les a tempérés en raison de la présence de Mourad Boudjellal et de Louis Acariès.

Ce projet est mené n’importe comment

« Je suis sûr que Boudjellal était dans le projet depuis début mai. Il était dans les cartes, et le projet s’est construit dans l’optique d’en faire la tête de gondole, et le président du club. Après, comment il a pu se faire « embobiner » par Ajroudi. On va garder des pincettes, mais ce que Boudjellal dit, c’est qu’il s’agit d’une histoire humaine. Il a rencontré Ajroudi, a eu un super feeling, et lui a fait confiance, et il paraît qu’Ajroudi est très bon là-dedans… Ce projet de rachat me laisse un peu perplexe. Il y a quand même des mecs dedans qui ne sont pas nés de la dernière pluie et qui ne peuvent pas se faire mener en bateau aussi facilement. Par contre, ce projet est mené n’importe comment. Il a perdu toute crédibilité, à cause de la communication qu’il y a autour de ça. Donc je suis un peu pantois face à ça. Comment des mecs qui en ont vu d’autres, comme Acariès ou Boudjellal, peuvent s’engager dans un truc qui serait une escroquerie totale ? J’ai du mal à croire à ça. Mais ça prend une mauvaise tournure… »

