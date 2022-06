D’après Romain Molina l’OM serait proche de l’Arabie Saoudite pour une potentielle vente. Malgré les démentis et les doutes autour de cette annonce, Jean-Charles de Bono sur le plateau de « Débat Foot Marseille » admet que c’est le meilleur moment pour vendre le club.

Extrait de l’émission« Débat Foot Marseille » consacré à la vente de l’OM après les annonces du journaliste Romain Molina il y a quelques jours. Jean-Charles de Bono nous donne son sentiment quant au timing parfait de la vente, si elle devait se réaliser.

C’est la bonne année, la mariée est belle — De Bono

« C’est la bonne année, la mariée est belle. L’OM est en ligue des champions, l’OM récupère de l’argent. Pour McCourt, c’est le moment où jamais de vendre le club. Donc pour les intéressés, eux aussi, ce serait peut-être l’opportunité de se rapprocher du club, s’ils veulent l’acquérir, de le prendre cette année pour en faire une superbe mariée. Pour les acheteurs, et pour le vendeur, au vu des résultats de cette saison, la ligue des champions qui arrive, les fonds qui rentrent, c’est le moment où jamais de bien le vendre le club. » Jean-Charles de Bono – Sources : Football Club de Marseille 07/06/2022

💸🤔@charles_debono : « C’est le moment où jamais de bien vendre le club pour McCourt ! » #OM #VenteOM pic.twitter.com/HgkfxUNSes — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 7, 2022

En effet, selon Romain Molina, Frank McCourt est bien en pourparlers pour une vente de l’Olympique de Marseille. Les négociations se sont intensifiées ces derniers mois, l’Arabie Saoudite est évoquée. « Quelque chose doit se terminer dans le mois » a ainsi indiqué le journaliste Romain Molina dans une vidéo posté sur sa chaine Youtube ce jeudi soir !

« Oui, l’OM est bien en pourparlers pour une vente. McCourt a sondé le marché depuis deux ans. Sa première volonté était de vendre à un autre groupe américain dont je n’ai pas le nom… Il y a ce vieux serpent de mer saoudien. Il y a un an et demi on leur a proposé le dossier et ils ont regardé. Là il y a une accélération qui s’est pas au printemps dernier. Le fond souverain saoudiens est en pourparlers avec l’OM pour racheter le club. Je ne sais pas si c’est en négociations exclusives mais ça pourrait se terminer dans le mois . Depuis des mois, des discussions se sont intensifiées. » Source : Romain Molina (journaliste indépendant – 02/06/2022)