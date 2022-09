Vente OM : « C’est le summum de la fake news ! »

Plusieurs rumeurs évoquant une vente de l’OM l’année dernière avaient pris une ampleur inédite. Malgré les informations de Thibaud Vézirian, le club n’est pas prêt d’être vendu, puisqu’il s’agirait d’une fake news.

Le journaliste Thibaud Vézirian annonçait en février 2021 que l’OM avait été vendu à un fond d’investissement Saoudien. Il affirmait qu’un communiqué était même prêt pour confirmer la vente. Mais plus d’un an et demi plus tard, Frank McCourt est toujours au commande de l’OM et les saoudiens ne sont jamais arrivés et pour cause, il s’agirait selon Alexandre Jacquin d’une grosse Fake News. Le journaliste de la Provence explique que Frank McCourt n’a jamais eu l’intention de vendre le club et dénonce les agissements de Vézirian.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Transfert avec pourcentage à la revente… Dieng s’en va aussi !

La vente de l’OM, «c’est le summum de la fake news»