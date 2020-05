Vente OM : « C’est McCourt qui gère ce dossier directement, Eyraud n’a pas intérêt que ça se fasse »

Le journaliste Romain Molina a de nouveau évoqué le dossier de la vente OM lors d’un live vidéo sur Youtube avec Thibaud Vézirian. Selon lui, c’est Frank McCourt qui pilote directement ce dossier.

Les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille ont beaucoup fait parler ces dernières semaines. S’il n’y a pour l’infant rien de concret, le journaliste Romain Molina affirme de nouveau que le propriétaire américain de l’OM Frank McCourt veut vendre le club et pilote directement ce dossier brulant.

« Qui dirige ce dossier ? Ce sont directement les hommes de Frank McCourt pas les dirigeants du clubs. Eux continuent de gérer le fonctionnement du club. (…) Eyraud, lui, il n’a aucun intérêt à ce que le club soit vendu. La vente se serait même terrible pour JHE. Il va où après… Même s’il rêve d’un carrière politique, plus il reste à l’OM mieux c’est pour lui… (…) Peut être que McCourt va encore compenser les pertes, mais il ne va pas le faire éternellement, et on n’est pas non plus à l’abris que cela se finisse très mal pour l’OM financièrement. (…) Une vente d’un club, tu peux avoir un coup de bol et cela se fait très rapidement, mais sinon cela prend du temps, cela peu durer des années. On peut prendre l’exemple de l’OM avec MLD. Il y a un autre problème en France c’est que les clubs demandent des prix bien trop élevés par rapport à ce que ça coute. » Romain Molina – Source : Youtube : Thibaud Vézirian