Vente OM : « C’est surtout un gros coup de pression de McCourt ! »

Après plusieurs semaines de communication intense du duo Ajroudi / Boudjellal, le clan McCourt a décidé de publier un communiqué pour annoncer que le club avait décidé « d’agir en justice »…

Mardi soir, l’OM avait publié un communiqué annonçant une saisie de la justice: « Depuis plus de trois semaines, Messieurs Ayachi Ajroudi et Boudjellal ont entrepris une campagne médiatique pour déstabiliser le club. L’Olympique de Marseille, dont les investigations ont permis de réunir de nombreux éléments à charge, entend faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation. »

Dans le cadre de notre SAV live, notre journaliste Nicolas Filhol a donné son sentiment sur ce communiqué. pour lui cela ressemble surtout à un communication agressive pour affirmer que le club n’est pas à vendre, en tout cas pas à Mohamed Ajroudi et peut être pas au prix proposé…

surtout un moyen de taper fort en termes de communication pour dire stop

« On a du mal à imaginer contre quoi il vont porter plainte ? Pour avoir communiqué qu’ils voulaient racheter le club, c’est une campagne de déstabilisation de quoi ? Ça me parait compliqué d’aller plaider ça en justice même si je ne suis pas juriste. Je pense que c’est surtout un moyen de taper fort en termes de communication pour dire stop. Ça suffit, on ne veut pas vendre le club, on veut se concentrer sur la saison et jouer la Ligue des Champions… » Nicolas Filhol – source : FCMarseille (21/07/2020)

