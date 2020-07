Vente OM : Courbis croit à fond au duo Boudjellal – Ajroudi !

Dans l’émission Rothen Régale, Rolland Courbis a commenté les dernières informations concernant la vente de l’Olympique de Marseille. Selon l’ancien coach de Ligue 1, le projet Boudjellal et Ajroudi est sérieux !

Après une phase de silence, Mourad Boudjellal est revenu dans les médias pour clarifier certaines choses. L’ancien dirigeant du RC Toulon a affirmé que certains tentaient de mettre des bâtons dans les roues de ce projet…

Boudjellal, c’est un garçon particulier mais ce n’est pas un clowN — COURBIS

En tout cas, il peut compter sur le soutien d’un ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille : Rolland Courbis. En effet, l’ex-coach de l’OM s’est exprimé à ce sujet dans Rothen Régale sur RMC. Selon lui, ce projet est sérieux si Mourad Boudjellal en fait parti.

« Ne parlons pas de Zidane et Ronaldo, mais de la possibilité que l’OM soit repris. Si ces gens-là mettent de l’argent, je pense que ce sera costaud. En ce qui concerne Mourad Boudjellal, c’est un garçon particulier, qui chambre et sort des punchlines, mais ce n’est pas un clown. S’il est dans ce projet, c’est que ce projet existe. McCourt est soi-disant non-vendeur, alors qu’on a entendu il y a quelques semaines qu’il ne mettrait plus un sou. Si tu ne mets plus un sou, tu vas monter quelle équipe pour jouer la Ligue des champions et le championnat? La saison va être très difficile. Il faut un nouveau projet. S’il y en a un en coulisses, tu le donnes »

Rolland Courbis – Source : RMC Sport