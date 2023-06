Vente OM : Courbis précise ses déclarations et en remet une couche sur Zidane !

Alors que les rumeurs autour d’une vente de l’OM à l’Arabie Saoudite repartent, Rolland Courbis a précisé ses déclarations et a évoqué l’avenir de Zinédine Zidane !

Ces derniers jours, Rolland Courbis a relancé les informations autour de la vente de l’Olympique de Marseille. L’ancien coach et maintenant consultant sur RMC a évoqué la possibilité que l‘Arabie Saoudite se positionne pour le rachat du club.

« Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, quelqu’un qui connait la ville, qui connait ce club. Une personne compétente, d’origine marseillaise ? Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane« , avait lâché Rolland Courbis sur RMC.

Je ne vais pas l’affirmer mais je ne serai pas étonné

Ce lundi, avec Jean-Luc Reichmann qui a posté une vidéo sur son compte Twitter, le coach a réagi aux rumeurs envoyant Zinédine Zidane en Arabie Saoudite. Rolland Courbis persiste et signe qu’il serait plutôt partie prenante d’un nouveau projet à Marseille. « Zidane en Arabie Saoudite? Non ! Les bruits qui ont connu c’est que Zidane, si l’Arabie Saoudite rachète l’OM, il serait à ce moment-là le coach de cette opération. Je me dis que dans une réflexion de l’Arabie Saoudite d’organiser une Coupe du Monde en 2030, ils essaient de faire venir Benzema, Ronaldo, Messi… Derrière ça, j’ai eu quelques petits bruits… Je ne vais pas l’affirmer mais je ne serai pas étonné qu’ils puissent continuer ce projet en mettant un rival au PSG, qui pourrait être à Marseille. Ça ferait un truc extraordinaire dans notre championnat ! Je ne dis pas que ça va se faire, je dis que je ne serai pas étonné que cela se fasse ! Je suis un peu obligé de jouer sur les mots… »