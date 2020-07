Vente OM : Courbis prend la défense d’Ajroudi

Interrogé sur les ondes de RMC Sport, l’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a pris la défense de Mohamed Ajroudi lequel souhaite racheter l’Olympique de Marseille.

L’homme d’affaire franco-tunisien Mohamed Ajroudi a fait beaucoup parlé de lui ces dernières semaines après avoir ouvertement fait savoir qu’il souhaitait racheter l’Olympique de Marseille. L’ancien entraineur de l’OM Rolland Courbis a pris sa défense alors que celui-ci est la cible de nombreuses critiques ces dernières semaines :

ils auront démontré que l’argent existait et que ce n’était pas une mascarade

“Je crois que c’est la dernière étape de ce qu’il se passe depuis quelques semaines. Avec un certain empressement, il y a eu quelques maladresses sur le plan de la communication, sur l’explication des intentions de ce gars-là (Ajroudi, ndlr). Aujourd’hui il y a deux objectifs: pour Ajroudi, ne pas passer pour un Kachkar (un ex-candidat peu sérieux au rachat de l’OM, ndlr), et pour Mourad (Boudjellal), ne pas passer pour un guignol. Car le repreneur tunisien est tout sauf un Kachkar, et Mourad est tout sauf un guignol. (…) De l’argent a été versé dans une banque, une proposition a été faite avec une grosse somme. Et si au bout de dix jours McCourt ne veut toujours pas vendre, ce n’est pas grave pour ces gens, ils auront démontré que l’argent existait et que ce n’était pas une mascarade que de vouloir reprendre ce club” Rolland Courbis – Source RMC Sport