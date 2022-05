Vente OM : Courbis remet une pièce dans la machine…

La vente de l’OM est un thème qui agite le club olympien depuis plus d’un an et demi. Rolland Courbis a relancé une nouvelle fois le sujet en évoquant des bruits d’une vente effectif de l’OM.

Sur RMC, Rolland Courbis a apostrophé Eric Di Meco en direct sur les rumeurs de vente actée de l’OM…

Rolland Courbis : « Il y a des bruits comme quoi l’OM pourrait être vendu. »

Eric Di Meco : « Je ne sais tu as entendu ça ? »

Rolland Courbis : « Oui. Je voulais voir du côté d’Eric (Di Meco) qui a beaucoup d’antenne… »

Eric Di Meco : « Je sais que Franck McCourt est à Marseille, mais bon c’est pour le match, je n’ai pas entendu ça… »