Vente OM – Courbis : « Si McCourt a une offre dans deux ans… »

Pas vraiment convaincu par les déclarations de Frank McCourt sur les antennes de RMC, Rolland Courbis s’est montré très énervé. Pour lui, l’homme d’affaires américain lâchera le club s’il a une offre prochainement.

Après les rencontres avec les supporters, le maire de Marseille et l’interview avec La Provence, Frank McCourt était sur RMC avec Pablo Longoria, nouveau président de l’OM, pour répondre aux questions des journalistes.

Et tu penses nous donner une bonne nouvelle? — COURBIS

Il a notamment évoqué les ambitions du club puis a martelé qu’il n’était pas à vendre. Rolland Courbis ne croit pas du tout à ces déclarations et pense qu’il le cédera s’il a une offre dans les prochaines années.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria aborde plusieurs dossiers chauds dont les moyens financiers et Milik !

« On parle de projet, projet, projet… Mais il y a des endroits où l’impatience est supérieure à certains autres endroits. C’est le cas à Marseille. Et tu ne vas pas expliquer à l’OM et ses supporters que, maintenant, il va y avoir un projet de trois-quatre ans, et que si tout va bien dans le prochain championnat, on aura une équipe capable de terminer derrière le PSG, Lyon, Monaco, et pourquoi pas Lille…Et tu penses nous donner une bonne nouvelle? Et pour nous annoncer, en plus, que le club n’est pas à vendre? Ce gars-là, qui est un homme d’affaires, et donc un bon commerçant, si dans deux ans il a une offre… » Rolland Courbis – Source : RMC Sport (02/03/21)