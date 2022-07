Vente OM : « Derrière des intermédiaires… on se rend compte qu’il n’y a rien »

Le feuilleton de la Vente OM agite l’actualité de l’OM depuis plus d’un an et demi. Alexandre Jacquin, chef adjoint des sports de La Provence, estime qu’il y a des approches mais que les offres sont insuffisantes pour McCourt qui ne veut pas vendre à ces prix…

Franck McCourt va-t-il vendre l’OM ? Pour Alexandre Jacquin, l’actionnaire majoritaire américain n’est pas dans cette optique surtout avec le manque de sérieux des prétendants au rachat du club…

Des investisseurs intéressés il y en a mais 90% d’entre eux n’ont pas la surface suffisante pour racheter l’OM

« Si c’est pour que Franck McCourt reste et fasse vivoter le club autant le mettre en vente. Ce n’est pas le cas, l’OM n’est pas en vente. Des investisseurs intéressés il y en a mais 90% d’entre eux n’ont pas la surface suffisante pour racheter l’OM car ce sont souvent des intermédiaires qui arrivent, qui contactent tel ou tel journaliste en disant l’OM va être racheté. En fait, on cherche un peu derrière et on se rend compte qu’il n’y a rien. (…) Beaucoup de gens se sont fait avoir comme Mourad Boudjellal. » Alexandre Jacquin – source : La Provence (13/07/2022)

L’Olympique de Marseille aurait bien reçu des offres de rachat de la part de repreneurs. C’est en tout cas ce qu’affirme le journaliste de RMC Florent Gautreau… D’après ses informations, des membres de CVC Capital Partners qui ont récemment investi dans la Ligue 1.

« Je ne veux pas alimenter les fantasmes sur les repreneurs de l’OM mais j’ai eu certaines informations qui me disent que les gens de CVC ont eu la confirmation qu’il y a eu des offres importantes pour la reprise de l’OM… Et le fait de continuer avec McCourt leur aurait déplu. En gros, il y aurait un manque d’ambition… Le repreneur serait beaucoup plus puissant que McCourt. Au moment des négociations avec CVC, c’était aussi un argument… Ils sont persuadés, et à juste titre, que le concurrent numéro 1 à faire gonfler en terme d’investisseurs, c’est l’OM. Ils ne sont pas convaincu à 100% que McCourt soit « suffisant » pour ça » Florent Gautreau – Source : RMC (04/07/22)