Vente OM : « Des approches, de l’intérêt de riches actionnaires, de vraies possibilités, mais… »

Alors que la restructuration de l’organigramme de l’OM détaillée par le président Eyraud sur Linkedin semble repousser l’hypothèse d’une vente rapide du club, le journaliste belge Sacha Tavolieri a livré ses informations sur ces rumeurs…

Invité sur la chaîne Youtube Thomas parle foot, Sacha Tavolieri a donné son sentiment sur les rumeurs autour de la Vente OM…

« Actuellement, l’OM est bien en vente. Il n’y a pas de doutes par rapport à ça. En cas d’acquéreur intéressant et d’offre concrète, loin des 600 millions d’euros qu’on a pu entendre ces derniers jours, le club pourra avoir un nouveau propriétaire. Mais à l’heure actuelle, la tendance est bien plus à la restructuration de l’Olympique de Marseille. Je ne nie pas le fait qu’il y ait eu des approches et j’en ai même eu confirmation, il y a déjà des personnes qui travaillent à l’heure actuelle pour des intérêts de l’OM et qui sont en train de discuter, qui ont déjà des contacts avec des propriétaires saoudiens ou des milliardaires, capables d’investir. Ils sont en contact avec ces gens-là, mais on n’a pas été au-delà de l’offre. Il n’y a pas eu l’offre saoudienne importante sur laquelle tout le monde spécule depuis des mois. J’ai vraiment envie de replacer les choses : oui, il y a de l’intérêt pour l’OM. Oui, il y a des actionnaires extrêmement riches et qui ont certainement de très beaux projets pour l’OM. Il y a de vraies possibilités de le faire, il y a vraiment des liens, des contacts, des gens qui se parlent dans ce milieu. Il n’y a pas de soucis par rapport à ça, mais de là à dire qu’il y a des offres… » Sacha Tavolieri – Source: chaîne YouTube Thomas Parle Foot