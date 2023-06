Vente OM, des infos lâchées en direct, Longoria tacle Tudor, et les adversaire potentiels pour les tours préliminaire de LDC … Les 3 Infos OM de ce lundi.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Vente OM : Grosses informations cachées en direct, Longoria : » Une fin de championnat qui n’est pas acceptable… Et ça aide à prendre des décisions », « L’OM connait ses potentiels adversaires pour le 3ème tour préliminaires de la Ligue des Champions…

Vente OM : Grosses informations lâchées en direct…

Alors que le dossier d’une possible vente de l’Olympique de Marseille semblait s’être bien refroidie, un journaliste a lancé en direct des informations conséquentes !

Bastien Borie, correspondant à Dubaï de la chaîne d’informations israélienne, i24 news a en effet expliqué en direct que l’Arabie Saoudite avait déjà fait une offre de 200 millions d’euros il y a trois ans à Frank McCourt. Que cette dite offre avait été refusée mais que les Saoudiens vont bientôt revenir à la charge en augmentant leur offre.

Dans un entretien accordé il y a un mois à RMC Sport, Georges Malbrunot , grand reporter au Figaro, donne son avis sur les rumeurs de rachat : « L’Arabie Saoudite a envie d’acheter un gros club européen. Parfois, on dit qu’ils lorgnent l’OM. Il y a eu beaucoup de bruits qui étaient probablement infondés, mais je pense que les Saoudiens ont envie d’avoir un autre grand club européen, pourquoi pas français ».

Pablo Longoria a fait le point sur cette 3e place de l’ OM , « il faut faire une analyse à froid. C’est une saison marquée par trois moments. Très longue avec la Coupe du monde c’était une saison particulière. Les très bons moments sont jusqu’à la Coupe du monde. On avait fixé les objectifs de se qualifier pour la Ligue des champions. C’est très important pour le projet. Si quelqu’un m’avait dit qu’on finirait 3e, j’aurais été content. La participation en C1 nous a fait grandir. En même temps, ce n’est pas acceptable de perdre dans les derniers moments. Après la Coupe du monde, c’était le meilleur moment de la saison sur le plan des résultats. Puis il y a eu le PSG et la tendance a changé. Il y a des choses qui m’ont moins plu, la perte d’humilité dans les moments positifs. »

OM – Longoria : « Une fin de championnat qui n’est pas acceptable… Et ça aide à prendre des décisions »

En terminant troisième de Ligue 1 cette saison, l’OM va devoir passer par le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Marseillais sont déjà au courant des adversaires qu’ils pourront rencontrer.

Ce week-end, la quasi-totalité des championnats se sont achevés, l’OM, qualifié via sa troisième place de Ligue 1, a donc appris qui seront ses adversaires potentiels en troisième tour préliminaire de qualification à la Ligue des Champions.

Les adversaire potentiels des Marseillais sont les qualifiés au 3ème tour : Le Sturm Graz TSC (Autriche) et le Backa Topola (Serbie). L’OM étant tête de série, ils évitent tout de même les des clubs plus huppés : Braga (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas) et les Glasgow Rangers (Écosse).

Marseille peut également rencontrer les vainqueurs des confrontations du 2ème tour qui sont : Le SK Dnipro (Ukraine), le KRC Genk (Belgique), le Servette FC (Suisse) et le Panathinaikos (Grèce).

Le match aller du 3ème tour préliminaire se tiendra le 8 ou le 9 août et le 15 août pour le match retour.

Pas une finalité en soit

Sortir vainqueur de ce 3ème tour préliminaire ne garantit cependant pas un ticket pour les phases de poule de la LDC. Remporter la double confrontation offre simplement une qualification pour les barrages, qui sont la dernière étape avant de pouvoir y d’accéder.

En cas de victoire, les olympiens devront donc affronter les autres vainqueurs du 3ème tour en barrages pour obtenir leur ticket final.

Un mois d’août extrêmement chargé

Souvent qualifiée de cadeau empoisonnée, la troisième place de Ligue 1 offre à l’équipe qui y termine, un mois d’août infernal la saison suivante. L’OM ne déroge pas à la règle et disputera, le moins d’août prochain, sept matchs d’une importance capitale en seulement 20 jours :

8/9 août: 3ème tour aller de LDC

12 août: 1ère journée de L1

15 août: 3ème tour retour de LDC

19 août: 2ème journée de L1

22 août: barrage aller de LDC

26 août: 3ème journée de L1

29 août: barrage retour de LDC