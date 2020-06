Vente OM : Deux autres projets de rachat en cours, dont un projet « marseillais »

Hier, Mourad Boudjellal a enflammé l’actualité olympienne en révélant qu’il était au coeur d’un projet de rachat de l’OM. Le timing et le choix de révéler au grand public cette information a suscité quelques interrogations. D’après le journal L’Equipe, il y aurait d’autres projets de rachat en cours.

Mourad Boudjellal a décidé ce vendredi de tout (ou presque) révéler concernant le projet de rachat de l’Olympique de Marseille qu’il porte, entouré d’investisseurs du Moyen-Orient.

On apprenait même plus tard dans la journée que cette offre de rachat serait colossale. Une enveloppe de 700 millions d’euros est avancée ( 300 M€ pour le propriétaire actuel Frank McCourt ; 200 M€ pour éponger le passif de l’OM et une enveloppe de 200 M€ pour le mercato)

Deux autres groupes d’investisseurs, dont un projet « marseillais »

Cette stratégie de révéler au grand jour l’existence de ce projet de rachat a suscité quelques interrogations sachant que ce type d’opération demeure généralement secret le plus longtemps possible. Selon les informations du journal L’Equipe, les investisseurs autour de Mourad Boudjellal auraient notamment choisi cette option pour couper l’herbe sous le pied à deux autres groupes d’investisseurs également intéressés par le rachat du club olympien, dont un projet « marseillais »