Vente OM : Di Meco lâche une bombe à Rothen

Il y a quelques jours, Jérôme Rothen remettait Frank McCourt devant ses responsabilités de propriétaire de l’OM. Eric Di Meco lui répond ce mardi soir.

Ce mardi soir dans l’émission Rothen s’enflamme, Eric Di Meco en a profité pour répondre à l’ancien joueur du PSG sur son désir de voir Frank McCourt remettre de l’argent dans les caisses de l’OM ou de vendre. Pour le Marseillais, ces fantasmes de vente ne sont pas réels.

Et si cela avait été le cas, les Saoudiens l’auraient déjà fait.

« S’il y a l’Arabie Saoudite ou les EAU qui viennent, oui il faut vendre l’OM. Je suis le premier à aller chercher l’Arabie Saoudite à l’aéroport s’ils veulent racheter l’OM. Mais vous croyez vendre du rêve, mais vous vendez des cauchemars en réalité. Des pays capables racheter des clubs, il n’y a pas tant que cela. Et si cela avait été le cas, les Saoudiens l’auraient déjà fait. Parce que l’OM s’était retrouvé dans des positions plus reluisantes que maintenant. Ne serait-ce que lors des deux dernières années. Et quand je regarde le football français, ce ne sont pas que des réussites »

Le gros coup de gueule de Rothen envers McCourt

« J’en veux à Frank McCourt. Souvent j’ai mis en avant le fait qu’il mettait de l’argent, qu’il a acheté le club pour peu d’argent par rapport à sa fortune qui est aux alentours des 2 milliards. Ça fait de l’argent quand même. Il est classé 2000e mondial. L’OM n’a pas un propriétaire qui n’a pas d’argent. Souvent, on a dit qu’il avait peu de moyen. Non, c’est juste qu’il n’a pas envie de mettre plus. Il a de l’argent, il pourrait, explique Rothen sur RMC. Et quand tu as acheté le club pour 50/60 millions d’euros, quand tu vois sa fortune, ce n’est pas beaucoup. Alors bien sûr, il a investi des pertes. Tous les ans il doit mettre de l’argent mais c’est même ridicule par rapport à sa fortune et par rapport à l’OM. Je lui en veux surtout cette année. La stratégie de Pablo Longoria, aucune stabilité qui est récurrente à Marseille. On ne peut pas construire ni garder les joueurs. On m’a expliqué que les joueurs ne pouvaient pas rester à cause des offres mirobolantes sur certains mecs qui ont brillé sur un an… Sauf que oui, il peut les retenir. Il faut juste avoir l’envie de le faire, de construire. Et McCourt, réagit un peu trop comme l’Américain qui découvre l’OM mais qui ne met pas l’OM tout en haut. L’OM, avec cette ferveur-là, mérite d’avoir un propriétaire qui mette la main à la poche et qui attire des joueurs. »