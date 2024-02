Vente OM : Di Meco s’en remet à McCourt !

Lors du Débat Foot Marseille de lundi, notre invité Eric Di Meco s’est directement adressé à Franck McCourt. Il ne comprend pas l’intérêt que l’homme d’affaires américain a de garder le club…

Sur le plateau de DFM, Eric Di Meco a directement interpellé l’actionnaire majoritaire de l’OM sur l’avenir du club. « Il y en a un qui échappe à la critique et que l’on ne voit plus depuis un moment c’est l’actionnaire. Qu’est ce qu’il veut faire avec le club ? McCourt a un club qui a perdu de la valeur sportive et financière, avec une partie des dirigeants qui sont partis en courant il y a 6 mois, avec une équipe qui risque de ne pas faire la coupe d’Europe et toi tu ne viens plus. C’est quoi, tu veux faire quoi ? On parle d’une vente, mais mets-le en vente le club. Tu as mal calculé le coup car tu viens du sport américain, ce n’est pas ta culture. Tu perds de l’argent, arrêtes l’hémorragie et en pus ça ne t’intéresse plus, tu ne viens plus. Je me dis que Longoria ne comprend peut-être plus le projet de son actionnaire. On lui a dis de baisser les couts, mais il n’y a rien qui va. Qu’est-ce que vous voulez faire Monsieur McCourt, dites-nous car on ne comprend plus et ça nous rend malheureux. Ça va faire 8 ans qu’il est là, ça va vite. La question c’est toujours la même, qu’est-ce qu’il veut faire ? »

Notre invité, Eric Di Meco, notre consultant Jean Charles de Bono mais aussi nos journalistes Benjamin Courmes et Rayane Benmokrane était sur le plateau. Au menu : le décrassage de Brest – OM (1-0), la crise au club, le départ de Gattuso, qui pour le remplacer ? Vers une vente du club ?

