Vente OM : « En Tunisie, le coup de comm’ d’Ajroudi sur l’OM n’a pas pris… »

Cela fait plusieurs jours que le clan Ajroudi n’a plus communiqué sur l’hypothétique rachat de l’OM. Après l’annonce de l’OM de vouloir saisir la justice et le retour de bâton de Bernard Tapie, l’histoire semble terminée…

Si la Provence affirme que Mohamed Ajroudi n’a pas abdiqué dans son projet de rachat, plusieurs témoignages de Tunisie remettent en cause cette possibilité. Un ex salarié du club tunisien racheté par l’homme d’affaires franco-tunisien, le stade Gabèsien concède qu’Ajroudi est « richissime et séducteur ». Cependant, il insiste pour précisé que « sur le plan du football, c’est un petit dirigeant… »

Le journaliste franco-tunisien Nessim Ben Gharbia explique lui que le projet de rachat annoncé par Ajroudi n’a jamais été pris au sérieux en Tunisie.

Ajroudi est très fort dans les effets d’annonce, comme sur les réseaux sociaux

« Comment a-t-on pu imaginer qu’il reprenne l’OM, après ce qu’il a fait à Gabès ? Il est très fort dans les effets d’annonce, comme sur les réseaux sociaux. En Tunisie, son coup de comm’ sur l’OM n’a pas pris, les gens n’ont pas considéré ses intentions comme sérieuses ». Nessim Ben Gharbia – source : La Provence