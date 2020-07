Vente OM : « Entre les deux clans, ça ressemble à un concours d’égos »

Alors que le clan McCourt a clairement fait savoir que le club n’était pas à vendre, du côté d’Ajroudi on tape sur le président Eyraud… Invité de l’Apéro Mercato, le responsable du service des sports de la Marseillaise, Gael Biraud pense que ça ressemble à un concours d’égos.

Frank McCourt aurait clairement fait savoir à l’homme d’affaire franco-tunisien qu’il n’avait ‘intention de lui vendre l’Olympique de Marseille. L’homme d’affaire franco-tunisien n’a visiblement pas l’intention de lâcher l’affaire. Il fait parvenir un communiqué aux organes de presse pour réaffirmer son ambition qu’acquérir le club marseillais. Pour Gael Biraud, les rumeurs continueront toujours, et cette bataille (médiatique) n’est rien d’autres qu’une bataille d’égos…

Les rumeurs vont continuer – Gael Biraud

« Les rumeurs vont continuer de toute façon. Comme on le disait juste avant de prendre l’antenne, s’ils ne réagissent pas ont le leurs reproches en disant qu’ils cachent quelque chose. S’ils réagissent on leur dis ‘oui mais bon’. Je trouve ça très étrange ce n’est pas une façon habituelle de négocier une vente. J’ai peur que ça ressemble de plus en plus à un concours d’égos. On observe ça… » Gael Biraud – Apéro Mercato (23/07/2020)

Pour voir, ou revoir l’intégralité de notre dernière edition de l’apéro mercato :

https://www.youtube.com/watch?v=nAkV1pu5N30&feature=youtu.be