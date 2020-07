Vente OM : Eyraud œuvre en coulisse pour discréditer le projet Boudjellal

Ces derniers jours, Mourad Boudjellal s’est exprimé à plusieurs reprises dans les médias pour parler de son projet de rachat de l’Olympique de Marseille. Selon le journal L’Equipe, Jacques-Henri Eyraud tenterait de le discréditer dans les médias.

Mourad Boudjellal a affirmé ces derniers jours qu’il entrait dans une nouvelle phase de son projet… Une étape où la communication serait moins offensive, moins agressive afin de laisser les négociations financières se dérouler en coulisse.

Boudjellal, un « fantaisiste » selon Eyraud

Coup de froid dans le projet : McCourt a répété ce jeudi soir à la DNCG qu’il n’était pas du tout vendeur et comptait même remettre 20 millions d’euros dans les caisses du club. Ce samedi, le journal L’Equipe fait l’état des lieux de ce projet et apporte une précision de taille : Jacques-Henri Eyraud œuvrerait en coulisse pour discréditer le projet Boudjellal via les médias et la politique. Même chose avec les supporters. Eyraud l’aurait qualifié de « fantaisiste » afin que son projet ne soit plus vu comme « sérieux » ni « réel » pour reprendre les termes de Louis Acariès dans Europe 1 samedi dernier.

