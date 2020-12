Vente OM – Eyraud : « On est dans la supercherie et l’imposture (…) cela se réglera devant les tribunaux !

Le président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud était l’invité de notre partenaire France Bleu Provence ce mardi matin. Il a notamment évoqué le dossier de la vente OM porté médiatiquement par l’ancien président du RCT Mourad Boudjellal.

Frank McCourt est quelqu’un qui est profondément ancré dans le temps long

« Ça n’a aucun intérêt. Tout journaliste sérieux à compris à quel point on était dans la supercherie et l’imposture. Je n’ai pas envie de parler de cela, il (Mourad Boudjellal, ndlr) ne le mérite pas. On nous a expliqué à longueur de journée que l’on était en discussion alors qu’il n’y a jamais rien eu. Cela s’appelle de la déstabilisation et cela se réglera devant les tribunaux. Ramener le club dans le top 10 européen ? Exactement cela prend plusieurs années et c’est le type d’investisseur et Frank McCourt, quelqu’un qui est profondément ancré dans le temps long, ce qui est d’ailleurs très difficile quand on est dans le foot. Dans le foot on remet en question sa légitimité à chaque match. Si on perd on est bon à rien et si on gagne c’est formidable.Le programme. Nous on regarde bien au delà de cela et Frank le premier »;. Jacques Henri Eyraud – Source : France Bleu Provence