Vente OM : « Il finira par racheter l’Olympique de Marseille »

Alors que l’OM a trouvé un entraineur qui propose du jeu et obtient des résultats, cette petite déclaration va encore réactiver les fans d’une vente du club par McCourt…

Rodolphe Saadé est sincèrement attaché à la ville

En effet, dans un article du journal Libération de ce jour consacré à Rodolphe Saadé, Stéphane Richard (ancien PDG d’Orange) lâche: « Rodolphe Saadé est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l’argent. Il finira par racheter l’Olympique de Marseille…. »

A la une de @Libe ce mardi : 🔴 Rodolphe Saadé, le vrai boss de Marseille Lire : https://t.co/nj2k4mQp7h pic.twitter.com/cOtXVGCXYS — Libération (@libe) February 27, 2023



Interrogé par le 10Sport, Rolland Courbis estimait que l’Arabie Saoudite veut exister dans le football et pourrait investir en France…

Je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement

« Ce match entre le PSG et Al-Nassr, il ne doit rien au hasard. Même si cela arrange parfois certaines personnes de penser que, le hasard, ici, je n’y crois pas. Et je vais vous dire pourquoi… Je peux vous l’affirmer, l’Arabie Saoudite a les mêmes ambitions que le Qatar. Celle de vouloir organiser la Coupe du Monde, chez eux, en 2030. Ils se préparent très clairement pour cela et tout ce que l’on voit ces derniers mois participent à cela. Cela se voit gros comme une maison qu’il y a une volonté d’exister le plus rapidement possible, comme l’ont fait leur voisin qatari. Je ne serai donc pas étonné, après toutes les rumeurs que l’on a entendu autour d’une éventuelle reprise de l’OM ces derniers temps, que l’Arabie Saoudite débarque en France et concurrence directement, frontalement, le Qatar. Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, quelqu’un qui connait la ville, qui connait ce club. Une personne compétente, d’origine marseillaise ? Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane ». Rolland Courbis – source : 10Sport (18/01/2023)