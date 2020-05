Vente OM : « Il ne faut pas que les gens s’enflamment… »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi. Notre intervenants évoquent la situation financière de Frank McCourt alors que les rumeurs de vente du club ont ressurgi ces dernières semaines.

du concret il n’y en pas pour l’instant…

» On a l’impression qu’il a besoin de cash et qu’il liquide. Il y a eu sa villa, puis ses parts dans la société GTC…Alors est-ce que l’OM fera partie de cette liquidation ? C’est une question qu’on peut se poser. Qu’il dise aujourd’hui que l’OM n’est pas à vendre, c’est normal pour ne pas faire baisser les prix, mais quoi qu’il en soit cela ne veut pas dire non plus qu’il va vendre cet été. Car pour vendre il faut qu’il y est un acheteur. On a parlé de cette rumeur de l’Arabie saoudite, mais pour l’instant rien n’est fait. Il ne faut pas non plus que les gens s’enflamment car du concret il n’y en pas pour l’instant et il n’y en aura peut être pas. Peut être ce que sera vendu dans le courant de l’année, ou dans un 2 ans, on ne sait pas… ». Nicolas Filhol – Source : Football Club de Marseille.

Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Nicolas Filhol étaient en direct pour traiter les dernières informations concernant la vente de l’OM, les tensions entre Eyraud et les joueurs puis un focus sur les gardiens.