Vente OM : « J’ai du mal à croire que ce soit totalement du vent ou totalement solide »

Comment parler d’autres choses que la fameuse Vente OM en ce mois de juillet où le mercato est suspendu et sans aucun match de Ligue 1 ? Forcément, le thème prend beaucoup de place dans nos émissions…

Lors du dernier Débat Foot Marseille, notre journaliste Nicolas Filhol tentait d’apporter un peu de mesure dans le jugement du projet Ajroudi/Boudjellal.

« C’est difficile d’avoir une discussion calme là dessus parce que ça déchaîne tellement les passions. Il y a plusieurs choses, d’une part, je pense qu’il y a un rejet de la direction Eyraud. Ce qui rend tout ça si électrique. C’est vrai que nous, on a eu des échos comme quoi c’était quand même solide et on a aussi des gens qui nous disent que c’est du vent. J’ai du mal à croire que ce soit totalement du vent ou totalement solide. Je ne sais pas exactement. D’un côté Ajroudi il y a des zones d’ombres donc on peut avoir des doutes légitimes et d’un autre côté, on se dit que si des mecs comme Boudjellal et d’autres sont dans ce projet là, et qu’ils s’avancent à ce point là, c’est que eux ils ont quand même vus des choses. Et ce ne sont pas des perdreaux de l’année. Même si Ajroudi est un baratineur et que des photos avec Macron, Jack Lang et compagnie, il en fait beaucoup… Bref, je ne pense pas que ce soit du vent mais je ne pense pas que pour l’instant, ils aient tout ce qu’il faut pour aller au bout. »

Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille

