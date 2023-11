Vente OM: « J’aimerais bien qu’il y ait un autre investisseur », lâche Nasri

L’ancien milieu de l’Olympique de Marseille Samir Nasri a confié dans une interview accordée au JDD ses regrets sur la tournure prise par la saison olympienne. L’ex-joueur d’Arsenal et de Manchester City a également pointé du doigt le comportement des supporters et aimerait voir un nouveau propriétaire à la tête du club phocéen.

« Une ville méditerranéenne, c’est toujours chaud. Mais à l’étranger, il n’y a pas de crises comme ça. Les supporters, c’est l’identité du club. Mais les violences, les menaces… On ne peut pas faire ça au club, ce n’est pas possible, a déploré l’ancien Gunner. À Marseille, tout est fragile. L’OM essaie d’avoir une stabilité au niveau des résultats. Frank McCourt a quand même mis de l’argent, même si c’est une fortune familiale. Quant à Pablo Longoria, je trouve qu’il fait du très bon travail avec les moyens qu’il a. Aujourd’hui, la situation financière du club est telle que, quand tu ne joues pas la Ligue des champions, si tu reçois une offre pour un joueur à 20-25 millions d’euros, tu es obligé de l’accepter. À titre personnel, j’aimerais bien qu’il y ait un autre investisseur, d’un autre pays, comme on l’a vu au PSG, pour élever le niveau de l’équipe, et même du championnat« , a livré Nasri.