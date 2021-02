Vente OM : « Je ne voudrais pas empêcher la vente d’un club qui m’est cher à l’Arabie Saoudite » lâche un député

Les spéculations autour d’une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille font rage ces temps-ci. Jusqu’à l’Assemblée Nationale. En effet les députés ont évoqué un possible rachat saoudien. De quoi alimenter les plus folles rumeurs…

Hier les députés débattaient à l’Assemblée Nationale au sujet de l’examen du projet de loi sur le financement des associations cultuelles. Et lorsqu’un parlementaire a déclaré souhaiter qu’il y « ait plus de fermeté vis-à-vis de l’Arabie Saoudite et du Qatar », le député de la Vienne Sacha Houlié n’a pas tardé à lui répondre. Faisant ainsi référence au possible rachat de l’OM.

« Je ne voudrais pas empêcher une vente d’un club de foot qui m’est cher à l’Arabie saoudite » Sacha Houlié – Source : Assemblée Nationale (13/02/2021)