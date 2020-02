Vente OM : « Je pense McCourt va vendre le club, et très vite ! »

Grand supporter de l’Olympique de Marseille, l’acteur français Omar Sy était l »invité de Team Duga sur RMC Sport. Il a évoqué la situation sportive et financière du club marseillais.



L’Olympique de Marseille se déplace ce soir à Saint Etienne pour tenter de consolider sa seconde place au classement de Ligue 1. Le club marseillais est en bonne position pour espérer disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Financièrement, l’OM est toutefois toujours dans le rouge. Pour l’acteur français Omar Sy, le propriétaire américain Frank McCourt ne va pas tarder à vendre le club. C’est ce qu’il a expliqué lors de l’émission Team Duga sur RMC Sport :

McCourt a fait ce qu’il avait à faire à Marseille.

« S’ils vendent le club on repart à zéro financièrement non ? Parce que, moi, je pense vraiment que McCourt va vendre l’OM, et très vite. Il a fait ce qu’il avait à faire à Marseille. Il n’est pas venu pour le foot, il avait d’autres intérêts notamment immobiliers. Il est arrivé au bout, et maintenant il va vendre. » Omar Sy – Source RMC Sport