Vente OM : « Je pense que le club est vendu »

Franck McCourt a décidé d’écarter Jacques-Henri Eyraud de la présidence du club, et l’actionnaire américain a fait de nombreux heureux à Marseille. À commencer par ses supporters. Contacté par La Provence, un membre de la direction des Dodgers a avoué sa joie, et a relancé une piste sur l’éventuelle vente du club…

Le quotidien La Provence a interrogé hier soir un membre de la direction des Dodgers. Si ce dernier est ravi de l’annonce du départ d’Eyraud, il émet des doutes sur la suite de McCourt à la tête de l’Olympique de Marseille…

A lire : EYRAUD ÉCARTÉ, LONGORIA NOUVEAU PRÉSIDENT ! MCCOURT TRANCHE ENFIN !

On se réjouit du départ de JHE comme si l’on avait gagné une bataille mais pas la guerre — dodgers