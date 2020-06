Vente OM : « Je serai très heureux que le club soit vendu »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille ce lundi consacré à la possibilité de voir Frank McCourt remettre de l’argent cet été dans le club pour permettre à Villas-Boas d’avoir une équipe compétitive.

Thierry Audibert, supporter et rédacteur de billets d’humeur sur Footballclubdemarseille.fr, membre du collectif « Olympiens » donne son sentiment sur les rumeurs de vente du club ainsi que la possibilité de voir Frank McCourt réinvestir cet été sur le mercato.

A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Un énorme club de Premier League se positionne sur Ocampos?

Malheureusement il va falloir continuer avec McCourt,

« Je serai très heureux qu’il y ait une vente car ces gens là ne m’ont pas fait la preuve de leur capacité à gérer le club au plus près et à être entièrement motivé à ce que l’équipe gagne. Jacques Henri Eyraud est complément orienté vers autre chose que la compétition. McCourt est beaucoup trop loin et fait trop confiance à son bras droit. Moi je souhaiterai un changement complet de l’investisseur, mais maintenant je ne veux pas rêver non plus. Malheureusement il va falloir continuer avec McCourt, et donc s’il repart à la relance en remettant de l’argent, c’est tant mieux. » Thierry Audibert— Source : Football Club de Marseille

Retrouvez l’intégralité de l’émission débat Foot Marseille ci- dessous