Vente OM : Jérôme Rothen est catégorique !

Dans son émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen a dressé un bilan positif du travail de l’Olympique de Marseille depuis l’arrivée de Franck McCourt en 2016.

Selon Jérôme Rothen, interrogé dans son émission sur RMC sur l’OM, le club a « retrouvé des couleurs » depuis quelques années et le rachat par Franck McCourt il y a 7 ans. Si pour lui certaines choses ont mal été faites au départ, il loue le travail fourni par Pablo Longoria notamment. Un travail qui passe par des ambitions sportives plus que le rêve d’un gros investissement selon l’ancien international français.

« Depuis la reprise de McCourt on ne peut pas dire que l’OM a stagné, l’OM est en progression, a retrouvé la Ligue des champions, des ambitions en championnat, à défaut pour l’instant d’avoir emporté des trophées et ça c’est la suite logique de l’investissement de McCourt. Il a quand même mis pas mal d’argent, mal dépensé au départ c’est une certitude. Il a fallu rentrer dans les clous et cela a été le bon travail de Longoria de trouver des parades pour rattraper les mauvais coups du passé, représentés par Strootman. », salue Rothen.

🗣️💬 @RothenJerome : « Depuis la reprise de McCourt, l’OM a été en progression, ils ont retrouvé de l’ambition et des couleurs ! » pic.twitter.com/Fww89Cb5hb — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) June 27, 2023

Certains ont mis dans la vente du club dans la tête des supporters, mais ce n’est pas d’actualité !

Si le club a connu des périodes compliquée au milieu des années 2010, il reconnait que l’OM est reparti de l’avant plus récemment : « Sportivement il se sont remis dans les clous. Il y a deux qualifications de suite en Ligue des champions, même si ce n’est que le tour préliminaire cette année. Après il y a un moins de stabilité c’est certain, c’est la méthode Longoria. Peut-il faire différemment par rapport aux moyens ? Il leur manque peut-être des millions pour rivaliser avec les meilleures équipes européennes, mais avec ces moyens là l’OM a retrouvé des couleurs et de l’ambition« .

« Aujourd’hui Marseille est déclassé par rapport aux plus riches d’Europe, mais ce n’est pas la première année, sous Robert-Louis Dreyfus l’OM était déclassé aussi au niveau de la stratégie financière etc. Certains ont mis dans la vente du club dans la tête des supporters, mais ce n’est pas d’actualité ! McCourt n’a jamais dit ‘je vais vendre le club' », déclare le consultant.

« Les supporters voudraient faire venir des grands joueurs et rivaliser avec le PSG mais pour cela il va falloir un gros investisseur. Qu’est ce qui va attirer des grands joueurs ? C’est le sportif, la régularité en Ligue des champions dans un premier temps, le fait d’avoir des joeurs qui représentent la gagne, la grinta, à l’image d’un Sanchez. »