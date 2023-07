Vente OM : La grosse mise au point de la DG déléguée de la CMA CGM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pour Tanya Saadé Zeenny, la directrice générale déléguée de CMA CGM, il n’y aucun doute, l’entreprise de transport maritime ne rachètera pas l’OM.

Dans une interview accordée à La Provence, Tanya Saadé Zeenny a réexpliqué les contours du partenariat entre CMA CGM et l’OM. La directrice générale déléguée de l’entreprise en a également profité pour jeter un froid sur les rumeurs d’une possible vente de l’OM au géant du transport maritime : « Je vais vous répondre avec trois lettres : N-O-N. Notre soutien s’arrêtera au sponsoring ».

Racheter l’OM ? N-O-N. Notre soutien s’arrêtera au sponsoring

La directrice générale déléguée de CMA CGM, nous explique les raisons qui ont poussé le groupe marseillais à devenir le nouveau partenaire principal de l’OM#TeamOM #CMACGM #partenariat #Marseille #sponsor https://t.co/xlyv4yCg54 — La Provence OM (@OMLaProvence) July 4, 2023

Pour Tanya Saadé Zeenny, ce sponsoring était une évidence, l’OM et CMA CGM étaient voués à s’unir un jour : « Nous avons des points en commun : Marseille et le sport. Nous sommes très attachés et très implantés dans le territoire, et nous partageons les mêmes valeurs autour du sport : l’agilité, l’audace, l’esprit d’équipe, le dépassement de soi. Quand on aime Marseille, on aime l’OM. CMA CGM est le premier sponsor made in Marseille. Ce partenariat est la rencontre de deux grandes institutions de la ville, deux grands symboles. Ça fait sens. »

Un des objectifs du projet de Pablo Longoria est de développer l’identité marseillaise au sein du club, avec ce sponsoring made in Marseille, c’est un pas de plus dans la bonne direction.