Vente OM : La journaliste brésilienne confirme, elle a des « informations optimistes » !

Depuis plusieurs semaines, la vente de l’OM est annoncée pour le mois de mai. Ce mardi, une journaliste brésilienne a livré ses premières informations à ce sujet. Elle a ensuite été invitée par SportMed et a confirmé qu’elle avait des échos optimistes concernant une vente !

L’Olympique de Marseille pourrait être vendue dans les prochains jours selon Thibaud Vézirian qui, il y a quelques semaines, annonçait « du beau temps au mois de mai à Marseille. »

J’ai des informations vraiment optimistes concernant cette vente — SIMPLICIO

Une information partagée par Raisa Simplicio, journaliste au Brésil qui a livré quelques indiscrétions à ce sujet sur son compte Twitter ce mardi et qui a été interrogée par SportMed.

« Par ailleurs, dans un futur pas si lointain, on s’attend à ce que l’OM ait encore plus de moyens. Est-ce que j’ai des informations ou j’ai seulement entendu parler de la vente de l’OM ? Ecoutez, je parle avec certaines personnes bien introduites à Marseille qui connaissent bien le mercato, qui négocient pour certains joueurs et qui me confirment que dans les prochaines années, dans pas longtemps, l’OM aura encore plus de capacité d’investissements. Il y a de bonnes perspectives pour le futur de l’OM. Une vente dans les prochaines semaines ? J’ai des informations vraiment optimistes concernant cette vente qui devrait se concrétiser et donc c’est pour cela que l’OM aura plus de moyens dans les années à venir » Raisa Simplicio – Source : SportMed (19/05/21)