Vente OM : « La liste des gens qui veulent participer est longue… » explique Ajroudi

Le projet de rachat de l’OM porté par Mohamed Ajroudi est décrié. L’homme d’affaires tunisien affiche pourtant une grande assurance et explique au Figaro qu’il y a beaucoup d’investisseurs intéressés.

Dans un entretien accordé au Figaro, Mohamed Ajroudi a donné quelques détails supplémentaires sur les moyens disponibles pour l’éventuel rachat du club. Il ne viendra pas seul et affirme que « la liste des gens qui veulent participer est longue… »

Je serai actionnaire, mais c’est un tour de table équilibré — Ajroudi

« Je veux le faire pour le plaisir de le faire, avec des amis. On veut faire un bon tour de table, avec des professionnels, des gens qui connaissent la région. Je serais incapable de le faire seul.(…) Tout dépend du prix final. Je serai actionnaire, mais c’est un tour de table équilibré. C’est le prix qui définit le tour de table et les pourcentages. Mais je peux vous assurer que la liste des gens qui veulent participer est longue. Beaucoup de gens sont intéressés. Vous le découvrirez le temps voulu. Il y a eu des choses négatives dans la presse sur ma personne. Certains m’ont attaqué moi et ma famille, je ne parle pas de la presse noble. On nous a menacés en nous demandant de l’argent. Qu’on dise que je suis capable ou pas de racheter l’OM, ce n’est pas un problème. Mais de là à rendre public le numéro de mes enfants et de ma femme. Non. » Mohamed Ajroudi – Source: Le Figaro (09/07/2020)