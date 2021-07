Vente OM : La mise au point de Jacques Bayle !

Jacques Bayle avait donné une information sur le sujet brûlant de la vente de l’OM. Selon lui, il y avait bien un intérêt des Saoudiens, mais les choses ne semblent pas aller plus loin…

Ce dimanche soir, Jacques Bayle a répondu à un tweet concernant l’information qu’il avait donné il y a plusieurs semaines sur une éventuelle vente de l’OM.

Jamais mais alors jamais je n’ai fait ce tweet !!! — Bayle jacques (@Baylejacques1) July 11, 2021

Suite à ça, le consultant de la radio Maritima a reçu énormément de messages. Il a décidé de s’en explique dans une vidéo publiée sur twitter ce lundi :

Le propriétaire n’est pas vendeur — Bayle

« Je n’ai jamais retourné ma veste. J’ai juste annoncé qu’il y avait des gens qui étaient intéressés par le rachat du club, ils essayaient de construire un organigramme. Les négociations je ne sais pas où elles en sont. A l’époque c’était des Saoudiens oui, il y a aussi eu des Russes à l’époque de Ajroudi. Pour l’instant il n’y a rien puisque le propriétaire n’est pas vendeur, et réalise un super mercato. J’assume ce que j’ai dis, j’ai simplement parlé de négociations, pas de vente. Il y avait des intéressés mais il n’y a pas eu de conclusion » Jacques Bayle— Source: Twitter (12/07/21)

Bonjour une vidéo pour mettre au point des malentendus !! Merci 🙏 beaucoup à toutes les personnes qui m’ont écrit en privé !! pic.twitter.com/CYBlQrKTOv — Bayle jacques (@Baylejacques1) July 12, 2021

Sur notre plateau, lors de nos 16h de live en mai dernier, Jacques Bayle avait livré ses informations du moment…

je ne dis pas que c’est fait, mais je peux dire qu’il y a des négociations en cours.

« Quand je ne sais pas, je me tais. Après j’ai commencé à avoir des informations. J’ai commencé à avoir des infos sans les demander. Tu ne peux pas croire tout le monde mais il y a des gens qui ont quand même un peu plus de crédit que d’autres, des personnes qui sont dans le football et d’autres qui ne sont pas dans ce milieu. Aujourd’hui je ne dis pas que c’est fait, mais je peux dire qu’il y a eu des négociations et qu’il y a encore des négociations en cours. Ça je le sais même si je n’ai pas de preuves écrites. mais ce sont des gens fiables que je connais depuis très longtemps. Ces négociations se font avec les saoudiens. Je ne sais pas ce qui va arriver mais un organigramme est en train de se préparer. Je ne suis pas en capacité de donner des dates, je ne dis pas que c’est vendu, mais pour l’olympique de Marseille ça va être difficile, les bilans financiers vont arriver fin juin, et on parle de bilans catastrophiques. J’ai pas l’habitude de raconter n’importe quoi, mais en dix jours j’ai pu avoir plusieurs informations qui se sont vérifiées, et j’écoute les gens qui me l’ont dit car ce sont des gens que j’apprécie depuis longtemps et je ne vois pas leur intérêt de me raconter ça, à manipuler » Jacques Bayles – Source : FootballClub de Marseille (31/05/2021)