Vente OM : La mise au point de McCourt !

Depuis 4 ans, le fond d’investissement d’Arabie Saoudite est annoncé comme un candidat au rachat de l’OM. Interrogé par le JDD, l’actionnaire majoritaire a été clair, le club n’est pas à vendre !

Interrogé par le JDD, le propriétaire du club, Frank McCourt a été clair concernant ce serpent de mer. « La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis huit ans. J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes. L’OM n’est pas à vendre. » A lire : Mercato OM : « C’est un énorme coup, c’est une formidable opportunité pour Marseille! »

🚨⚽️ Frank McCourt au JDD : «La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis 8 ans. Le club n’est pas à vendre. J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes.» #Marseille #TeamOM @lejdd pic.twitter.com/abGmFWCnoL — Jean-François Pérès (@jfperes) May 28, 2024





Alors que notre journaliste Benjamin Courmes l’interroge sur une arrivée improbable de Zinédine Zidane à l’OM, notre invité le journaliste de l’Equipe Mathieu Grégoire en a profité pour faire une mise au point sur les rumeurs de Vente OM. « Zidane à l’OM ? Non ! McCourt ne veut pas vendre le club à l’heure ou on se parle ! Je pose quand même régulièrement la question, il n’est pas dans une optique de vente. Pourquoi il garde le club, c’est une bonne question à laquelle je n’ai pas la réponse. Il est très mystérieux sur ça, on ne le voit plus et toutes nos demandes d’interviews sont retoquées. (…) Il faut vraiment que le club aille dans le mur, que cela soit au niveau des supporters comme en 2021, on a l’impression qu’il ne prépare pas trop la suite et qu’il use ses dirigeants jusqu’à la corde. On a l’impression qu’il faudrait une catastrophe sportive ou autre pour qu’il lâche l’affaire avec les dirigeants en place pour qu’il prévoit un plan B ou C et qu’il s’intéresse de nouveau à son club. D’un point de vue financier, économique et pérennité il fait le job par rapport à Bordeaux ou Lille, sur ça il assure une véritable pérennité. Il est très absent sur le management mais quand il faut payer il est là. Il y a du bon et du moins bon. Tu as le deuxième budget, la plus grosse masse salariale de l’historie du club, l’OM est le deuxième club en termes d’investissement sur les 7 dernières années même s’il faut voir avec Textor qui dépense beaucoup. Il ne réclame pas trop de vente, car par exemple Rennes et Monaco font de gros achats mais ils font aussi de grosses ventes… »

