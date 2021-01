Vente OM : La petite phrase de Tapie qui enflamme les réseaux sociaux…

L’ancien président emblématique de l’Olympique de Marseille Bernard Tapie a adressé un message aux supporters de l’OM dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le boss a voulu remercier le peuple marseillais de son soutien deux jours après son anniversaire.

Dans cette courte vidéo, Bernard Tapie a également glissé une petite phrase qui pourrait laisser entendre à certains que le club pourrait être vendu prochainement. Une petite phrase qui n’est évidemment pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux.

« C’est vrai qu’en ce moment avec l’OM, on a un peu de difficultés, mais j’ai un petit son qui me dit que ça va bientôt changer. En tout cas, on a vécu ce qu’on a vécu. Je suis assez surpris parce que certains de nos fans sont des enfants de ceux qu’on a régalés. » Bernard Tapie – Source : Twitter.

Merci à Bernard Tapie de sa réponse ! Bravo à @OM_Dubai pour cette belle initiative ! Force au boss et à sa famille #OM #OMNation #Tapie #boss pic.twitter.com/Z8s6IQDir3 — OM Nation Lausanne (@OM_Lausanne) January 28, 2021