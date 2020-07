Vente OM : La réponse mystérieuse de Boudjellal…

Des coups de poing dans l’âme

Le froid de la lame qui court

Chaque jour me pousse

Un peu plus vers la fin

Quand je monte sur scène

Comme on prend le dernier train

Même les soirs de drame

Il faut trouver la flamme qu’il faut

Pour toucher les femmes

Qui me tendent les mains

Qui me crient qu’elles m’aiment

Et dont je ne sais rien

C’est pour ça qu’aujourd’hui je suis fatigué

C’est pour ça qu’aujourd’hui je voudrais crier

Je ne suis pas un héros

Mes faux pas me collent à la peau

Je ne suis pas un héros

Faut pas croire ce que disent les journaux

Je ne suis pas un héros, un héros

Je ne suis pas un héros

Mes faux pas me collent la peau

Je ne suis pas un héros

Faut pas croire ce que disent les journaux

Je ne suis pas un héros, un héros

Quand les cris de femmes

S’accrochent…

