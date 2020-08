Vente OM : « La situation est incompréhensible ! »

Extrait DFM. Benjamin Courmes et Jean – Charles De Bono sont hésitants sur le dossier de la vente OM. Les dernières avancées les laissent perplexes…

Lors de notre dernière émission DFM, Jean Charles De Bono a fait part de ses hésitations par rapport au rachat. La stratégie de communication du clan Ajroudi laisse perplexe notre consultant.

« Franchement aujourd’hui, je pense plus grand chose de tout ça. On connait pas la vérité. On était à fond dans ce dossier au départ, quand on a eu les échos que le club serait repris et racheté. Et puis ça a traîné en longueur, il y a eu des paroles répétées à plusieurs reprises, par plusieurs personnes, qui ont fini par se faire reprendre un peu de volée par des associés… Et aujourd’hui, on parle plus de la vente du club, on parle du stade. Et c’est assez impressionnant, par ce qu’on a pas réglé la première vente, mais on cherche déjà la deuxième ! Comment comprendre la situation ? »

Jean Charles De Bono – Source : DFM 3/08

« Ils essaient de sauver leur image générale »

Mon opinion, c’est qu’on est dans une communication ou on essaie de sauver l’image générale d’Ajroudi et ses investisseurs. Depuis 3/4 semaines, on le fait passer pour quelqu’un qui n’a pas d’argent et pour un escroc. C’est ce qui ressort le plus dans les médias et sur les réseaux sociaux. Donc lui, en détaillant son offre de rachat du club, et le montant qu’il est prêt à mettre pour le stade Vélodrome, c’est une façon de dire « Je suis pas à poil, j’ai de l’argent ». Après, c’est vrai qu’il y a des choses assez bancales.

Benjamin Courmes – Source : DFM 03/08

