Vente OM : « La Super League pourrait expliquer la venue des Saoudiens ! »

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi à 17h30 avec notre invité Hervé Bercane. Selon lui, la Super League pourrait expliquer la venue des Saoudiens à l’OM !

Ce lundi nous étions en direct pour un Débat Foot Marseille avec Hervé Bercane comme invité. Au programme : Super League et par conséquence, quel impact cela pourrait-il avoir sur la vente de l’Olympique de Marseille. Notre invité a une théorie : les Saoudiens ont été prévenu de ce projet de Super League et sont assurés d’y participer. Voilà pourquoi ils auraient déjà acheté le club !

« Pour moi, le club est déjà vendu. Les Saoudiens savent que l’OM fait partie des 15 et c’est pour ça qu’ils auraient payé cette usine à gaz : un truc qui perd de l’argent ! Tu ne payes que le déficit, ce que McCourt ne peut pas éponger. Tu n’achètes pas un actif, à part la Commanderie mais ça ne représente rien dans la somme de vente. Ça expliquerait leur venue ! La Super League serait un contrat de 23 ans avec 400M€ par saison. Ça fait presque 10 milliards d’euros ! Quand tu as un contrat comme ça, tu peux aller voir ta banque et demander 3 millards. Et là tu te régales ! » Hervé Bercane – Source : Football Club de Marseille (19/04/21)

POUR VOIR OU REVOIR L’EMISSION EN INTEGRALITE