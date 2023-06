Vente OM : « L’Arabie Saoudite sur l’OM ? Pas forcément. Ils ont déjà Newcastle »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque été la question d’une vente OM revient sur la table et une fois de plus, les Saoudiens sont vus comme de potentiels acheteurs, mais pas selon ce spécialiste du Moyen-Orient.

Le journaliste du Figaro spécialisé sur le Moyen-Orient, Georges Malbrunot s’est exprimé en interview sur la Vente OM. Il a expliqué qu’un rachat de l’OM n’était pas à l’ordre du jour et que la situation était compliquée :

La France, pour les dirigeants saoudiens, c’est un peu un lieu de villégiature pour l’été

« Je n’ai pas d’information factuelle sur ce dossier-là. Ils achèteront un club car cela fait partie de leur stratégie. Le Qatar a un grand club, les Émirats Arabes Unis ont un grand club, et eux, il n’y a pas de raison qu’ils n’aient pas de grand club. S’ils ont besoin d’avoir un club en France après Newcastle ? Pas forcément. Ils ont déjà Newcastle. La France, pour les dirigeants saoudiens, c’est un peu un lieu de villégiature pour l’été. MBS a acheté son grand château près de Paris. On ne fait plus partie des priorités saoudiennes en termes d’investissements. Ils aiment beaucoup la France, mais c’est un peu le folklore. Beaucoup de Saoudiens aiment la France, mais c’est plus un lieu de villégiature que d’investissements. Ils savent que l’économie française n’est pas en très bonne santé, la France a des problèmes avec l’Islam. Et tout cela jette une ombre sur l’image de la France dans leur pays. »

Romain Molina avait déjà prévenu pour l’Arabie Saoudite

Invité dans un Space Twitter, le journaliste Romain Molina avait déjà émis certaines réserves sur un intérêt de l’Arabie Saoudite. Pour le journaliste indépendant, McCourt bloquerait lui aussi une potentielle vente en demandant un prix exorbitant pour l’OM : « Les Saoudiens ne sont pas stupides. Les gens croient que s’ils paient beaucoup d’argent pour quelque chose, ils accepteront n’importe quoi. (…) Ils vont acheter plus de clubs en Europe, c’est certain ! mais pour le moment ce que demande Marseille, personne n’achètera à ce prix ! Si le propriétaire de Marseille croit qu’il peut vendre le club pour je ne sais combien de millions ou un milliard, personne n’achètera le club. mais L’Arabie Saoudite achètera d’autres clubs… »