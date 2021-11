Vente OM: Pierre Ménès ne voit pas le rapport !

Le sujet de la potentielle vente de l’Olympique de Marseille a cristallisé les tensions entre supporters marseillais. Pierre Ménès a donné son avis sur le sujet en question…

D’après Team Talk, le PIF serait intéressé par le rachat de l’Olympique de Marseille après celui de Newcastle United. En effet, l’Arabie saoudite souhaiterait suivre le modèle de Manchester City, en créant un groupe de clubs satellites comme le City Football Group. Le media britannique « pense » que les Saoudiens seraient prêts à débourser 475 millions d’euros pour acquérir le club olympien pour l’instant détenu par Frank Mccourt.

Pierre Ménès s’est exprimé sur le sujet d’une potentielle vente de l’Olympique de Marseille :

L’OM n’a jamais été à vendre — Ménès

« Si je crois à une vente de l’OM après le rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite ? Je ne vois pas le rapport. Je rappelle quand même que malgré les élucubrations de certains, l’OM n’a jamais été à vendre et c’est quand même la base. Si un mec arrive chez moi et me dit : « Tiens je te donne 3 millions d’euros pour ta maison », si je ne la vends pas, il peut faire un pont d’or, il ne l’aura pas. Frank McCourt n’a pas envie de vendre le club donc il n’y a pas de rapport, même si clairement c’est plus sympa de vivre à Marseille qu’à Newcastle. » Pierre Ménès – Source: Pierrot Le foot (09/11/21)

Matthias Manteghetti expliquait pourquoi il a gardé le silence

Sur notre plateau, le journaliste qui a maintenant quitté Canal +, est revenu sur cette folle journée où il avait annoncé la vente imminente de l’OM. Il explique notamment comment il a vécu cette série d’événements et pourquoi il n’a pas pu livrer le reste de ses informations….

« Ces informations que j’ai publiées sur Twitter, elles y sont toujours. Pour moi, ça a commencé en mai 2020 avec des premières informations. Je creuse un peu mais pas énormément et j’ai d’autres infos en décembre. Pour moi, tout s’accélère le 3 février, le soir du match face à Lens, coaché par Nasser Larguet. Ce soir-là, je reçois un appel qui me confirme énormément d’informations que j’ai eues et qui m’en ramène d’autres. Et là, je commence à creuser à droite à gauche et tout va dans le sens de ces informations et de cette vente de l’OM. Le 5 février au matin, j’alerte mes supérieurs et ils me font confiance parce que ça faisait sept ans que je travaillais chez Canal + et j’ai toujours donné des informations sur l’OM qui se sont avéré vraies sur les transferts, le capitanat de Steve Mandanda etc… Donc mes informations sont recoupées et ça s’accélère avec notamment la vidéo de Thibaud. On me dit qu’il faut en parler à 17h et en parler le soir-même. Et là, on nous freine un peu. Pas en nous disant que c’est faux mais on me dit qu’il ne faut plus en parler alors que l’on avait annoncé que je serai dans le Late Football Club. Moi on me dit de ne plus en parler et c’est pour ça que je ne l’ai pas fait jusqu’à aujourd’hui. » Matthias Manteghetti – Source : Football Club de Marseille (20/09/21)