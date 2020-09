Vente OM : Le changement de stratégie d’Ajroudi (qui n’abandonne pas)…

Cet été le dossier de la vente de l’OM a agité l’actualité. Surtout après que l’homme d’affaires tunisien, Mohamed Ajroudi, se soit officiellement déclaré candidat au rachat…

Si Mourad Boudjellal avait prévenu La Provence le mois dernier (voir plus bas) de la volonté du clan Ajroudi de désormais travailler le dossier dans le silence, il semble que cette promesse soit enfin tenue. Comme L’Équipe le souligne ce matin dans son édition du jour ni l’ancien président du RCT, ni Louis Acariès, ni la banque Wingate ni Marc Deschenaux (juriste financier) n’ont souhaité s’exprimer sur le sujet ces derniers jours.

Le journal précise que Mohamed Ajroudi et ses partenaires restent persuadés que Frank McCourt sera obligé un jour de vendre…

Je suis totalement serein — Boudjellal

« Aujourd’hui tout va dépendre des joueurs vendus, de ces 70 millions d’euros à trouver. L’OM est dans une situation économique un peu arrangée et je pèse mes mots, pour des raisons que je ne peux pas dire. (…) Je dis qu’on a été très gentil avec l’OM (référence à la DNCG, ndlr) parce que c’est un club qui compte dans le paysage médiatique. Apparemment plus que Lille… Sinon ce serait aller beaucoup plus vite… Mais ça va se faire. Je suis totalement serein. J’ai l’air prétentieux de dire ça mais je sais qu’on vas y arriver. (…) Ça se fera d’ici la fin de l’année, j’espère avant fin décembre. Mais il y aura sûrement des rebondissements. Vous avez compris que ce sera un feuilleton »

Mourad Boudjellal – Source : La Provence (29 août 2020)