Vente OM : Le clan Ajroudi n’attend qu’une seule chose de McCourt…

Sur son compte Twitter, Georges Malbrunot relaye une déclaration d’un membre de l’équipe de Mohamed Ajroudi. Ils attendent que McCourt se décide à vendre l’Olympique de Marseille.

La nouvelle saison du feuilleton Ajroudi – Boudjellal a débuté il y a quelques jours avec celui qui devrait être le prochain président de l’Olympique de Marseille en cas de rachat.

Le clan de Mohamed Ayachi Ajroudi a cependant été plus silencieux dans les médias. Ce mardi, Georges Malbrunot, journaliste pour Le Figaro a relayé des déclarations d’un des membres de l’équipe de l’homme d’affaires franco-tunisien.

ON ATTEND QUE MCCOURT SE DECIDE A VENDRE

« Le projet n’a jamais été abandonné. On attend que Frank McCourt (le propriétaire) se décide à vendre » Membre de l’équipe de Mohamed Ayachi Ajroudi – Source : Le Figaro (08/12/20)

OM: « Jamais abandonné », le projet d’achat de l’OM par l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, nous confie un membre de son équipe. « On attend qu’il (le propriétaire) se décide à vendre », ajoute-t-il. pic.twitter.com/1Pvaorb5rD — Georges Malbrunot (@Malbrunot) December 8, 2020

TAPIE N’APPRECIE PAS

Le journaliste ajoute également qu’au début du mois de décembre, Mourad Boudjellal avait confié au Figaro que le projet était toujours d’actualité et qu’il souhaitait Zinédine Zidane en tant qu’entraîneur… De son côté, Bernard Tapie aimerait que Boudjellal se fasse plus discret.

« Ce que fait Boudjellal, ce n’est pas bien. Il a pourtant été lui-même président d’un club de sport et connaît les espérances et les passions que cela suscite. Donc, il sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’il est interdit de faire » Bernard Tapie – Source : La Provence (08/12/20)