Vente OM : Le clan McCourt s’irrite : « que la plaisanterie cesse maintenant ! »

Le clan Ajroudi n’entend pas lâcher. L’homme d’affaires tunisien veut racheter l’OM et affirme que les banques sont maintenant en négociation. Malgré cette confiance affiché, du côté de McCourt la réponse est la même…

D’un côté le clan Ajroudi affiche sa confiance, de l’autre le clan McCourt s’irrite. Le propriétaire américain de l’OM estime qu’il a affiché sa volonté de conserver le club se portant garant lors du passage devant la DNCG. La porte-parole de l’homme de Franck McCourt répète inlassablement que le club n’est pas à vendre. Elle l’a une nouvelle fois affirmé à l’Equipe mercredi :

aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature

« Il n’y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature. Le club n’est pas à vendre, il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse. Cela ressemble à une campagne de déstabilisation. » Porte parole de France McCourt – source : L’Equipe (15/07/2020)

La décla : on a chargé deux banques de travailler, je suis confiant — AJROUDI

« Vous savez, on a chargé deux banques de travailler, je suis confiant. Si on prend des banquiers, ça veut dire qu’ils ont une tâche à remplir, et on les paie pour ça. Il faut laisser du temps au temps. Il y a toujours un acheteur et un vendeur. Je laisse les banquiers faire. C’est tout. C’est un plaisir de faire des affaires dans le sport. On ne va obliger personne à se stresser ou à faire autrement. » Mohamed Ajroudi – source : L’Equipe (15/07/2020)